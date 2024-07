Stand: 31.01.2007 10:00 Uhr Fall Masri: Haftbefehl gegen mutmaßliche CIA-Agenten

Die im Entführungsfall Masri ermittelnde Staatsanwaltschaft München I hat gegen 13 tatverdächtige Entführer einen Haftbefehl erwirkt. Oberstaatsanwalt August Stern gegenüber dem NDR: "Auf unseren Antrag hat das Amtsgericht München gegen 13 mutmaßliche Entführer des Khaled El Masri wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und der gefährlichen Körperverletzung einen Haftbefehl erlassen."

Bei den 13 nun per Haftbefehl Gesuchten handelt es sich nach Recherchen des



NDR Politmagazins "Panorama" um Mitarbeiter der CIA. Die meisten von ihnen



wohnen im US-Bundesstaat North Carolina. Drei von ihnen hatte "Panorama"



schon im September 2006 mit den Vorwürfen konfrontiert, die Verdächtigen



hatten aber jede Stellungnahme verweigert.

Der Haftbefehl der Münchner Ermittler führt die Tarnnamen und weitere



Personalangaben der 13 Verdächtigen auf. Darüberhinaus sind den Ermittlern



nach "Panorama"-Recherchen jedoch auch mehrere Klarnamen bekannt. Dennoch



wird sich eine Festnahme der Verdächtigen schwierig gestalten. Der deutsche



Haftbefehl hat in den Vereinigten Staaten keine Gültigkeit, und die



amerikanische Justiz hat es es bislang abgelehnt, den deutschen Ermittlern



zu helfen. Allerdings: Sobald die Verdächtigen nach Europa einreisen,



können sie ab sofort festgenommen werden.

Auf die konkrete Spur der mutmaßlichen Entführer kam die Münchener Staatsanwaltschaft über Ermittlungen der spanischen Polizei. Mehrere Entführungsoperationen der CIA starteten vom Flughafen Palma de Mallorca, so auch die des Deutschen Khaled El Masri. Nach einem Bericht der Guardia



Civil wurde Khaled El Masri von einer 13-köpfigen Agentengruppe mit einer



Boeing 737 entführt. Die Maschine mit der Nummer N313P verließ Mallorca am



23. Januar 2004 und nahm Khaled El Masri dann in Mazedonien auf. Die Entführer brachten ihn in ein Gefängnis in Afghanistan. Die spanische



Polizei hat die Namen aller Flugzeuginsassen ermitteln können, verfügt



teilweise über Kopien ihrer Pässe. Es handelt sich allerdings in fast allen



Fällen um Tarnidentitäten.



Dennoch ist es anhand dieser Daten und anderer Spuren möglich, die



wirklichen Adressen und Namen der Täter zu ermitteln. "Panorama" gelang das



in drei Fällen. Dabei handelte es sich um Piloten, die unter den Decknamen



Eric Fain, James Fairing und Kirk James Bird nach Spanien gereist waren.

Die CIA war bei der Tarnung der Männer verhältnismäßig einfach vorgegangen.

Alle drei Verdächtigen leben in North Carolina. Dort arbeiten sie offenbar für die Firma Aero Contractors, in einem Fall ist das Arbeitsverhältnis erwiesen. Die Firma Aero Contractors ist offenbar die faktische Nachfolgefirma von Air America, die bis in die 70er-Jahre als geheime Airline der CIA operierte.

31. Januar 2007

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 21.09.2006 | 21:45 Uhr