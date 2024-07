Sendedatum: 10.08.2006 22:00 Uhr Vollkasko für Nadelstreifen - wie Manager sich gegen ihre Schlampereien versichern von Bericht: Andreas Lange, Sonia Mayr

Der Skandal ist noch in bester Erinnerung: VW-Betriebsräte fahren auf Lustreisen, feiern Sexparties, kaufen teure Geschenke. Alles auf Firmenkosten. Verantwortlich damals: Unter anderem Personalvorstand Peter Hartz. Auch, wenn er sie nie persönlich gesehen haben will, die Abrechnungen des frivolen Treibens gingen über seine Kostenstelle. Einstehen muss Peter Hartz dafür offenbar nicht. Denn jetzt zahlt eine Versicherung. Die Kosten für die Orgien sollen rund 4,5 Millionen Euro betragen. Peter Hartz hat sich für solche Fälle abgesichert. Für VW gleichzeitig die Gelegenheit, die Affäre jetzt heimlich, still und leise zu beenden.

VIDEO: Vollkassko für Nadelstreifen (7 Min)

Diese Manager-Haftpflichtversicherungen sind mittlerweile Standard in deutschen DAX-Unternehmen. Die jährlichen Prämien übernehmen selbstverständlich die Firmenkassen - und damit die Aktionäre. Kritiker bemängeln, dass sich bei hochbezahlten Managern mittlerweile eine gewisse Vollkaskomentalität breit gemacht hat. Panorama über Schlampereien in der Führungsebene, für die kein Manager persönlich haften muss.

