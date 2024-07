Sendedatum: 08.06.2006 21:45 Uhr Reisen statt regieren - wie die EU Millionen verschleudert von Bericht: Tamara Anthony, Volker Steinhoff

Ein richtiger Staat ist die Europäische Union noch nicht, aber immerhin hat sie schon ein Parlament. Genauer gesagt: Ein Parlament mit zwei Standorten: einer in Brüssel, wo auch sonst das Zentrum der EU ist, und ein Zweitparlament in Straßburg. Einmal im Monat setzt sich ein gigantischer Reisezirkus in Bewegung: über 700 Abgeordnete und zahlreiche Mitarbeiter fahren für eine Woche nach Frankreich.

VIDEO: Reisen statt regieren (6 Min)

In der Elsassmetropole lässt sich zwar gut essen, doch für die Arbeit der EU-Abgeordneten ist sie äußerst ungeeignet, denn fast die gesamte Infrastruktur der EU befindet sich in Brüssel. Deshalb wollen die Parlamentarier ihre Dependance dort schließen. Einziger Haken: das dürfen sie gar nicht. Entscheiden können das nämlich nur die Regierungschefs. Aber Bundeskanzlerin Merkel und einigen anderen scheint die Sache egal zu sein, und so kann sich der französische Präsident Jacques Chirac weiter über das unsinnige Prestigeobjekt freuen.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 08.06.2006 | 21:45 Uhr