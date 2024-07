Sendedatum: 08.06.2006 21:45 Uhr Neue Krebstherapien - wie teuer darf Überleben sein? von Bericht: Bettina Schön, Christiane Justus

Reiner Lorenz hat Krebs, Dickdarmkrebs. Gerade hat er eine Therapie hinter sich - eine so genannte Antikörper-Therapie. Mit Erfolg, denn sein Tumor ist messbar kleiner geworden. Das Medikament, mit dem er behandelt wurde, ist relativ neu auf dem Markt: Erbitux von der Firma Merck. Kosten für einen Therapiezyklus: 30.000 Euro. Hoffnung auf ein längeres Leben - damit macht die Pharmaindustrie Milliardenumsätze.

VIDEO: Neue Krebstherapien - wie teuer darf Überleben sein? (8 Min)

Die Unternehmen beteuern immer wieder, dass Forschung und Entwicklung sehr teuer seien. Doch Finanzanalysten glauben, dass für solche Medikamente immer mehr verlangt werden kann, als das Produkt eigentlich wert ist. Wenn es um die Verlängerung von Leben geht, scheint kein Preis zu hoch zu sein. Dazu kommt: Die Firmen haben in Deutschland freie Hand bei der Preisgestaltung - Deutschland ist in Europa das einzige Land, in dem es keine Verhandlungen mit der Pharmaindustrie über die Kosten von Medikamenten gibt. Panorama über neue Krebstherapien und die Frage, wie lange unser Gesundheitssystem sich das noch leisten kann.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 08.06.2006 | 21:45 Uhr