Sendedatum: 11.05.2006 21:45 Uhr Minijobs und Hartz IV - wie der Staat Milliarden verschwendet von Bericht: S. Buchen, C. Justus, M. Rudolph, A. Thüringer

Nicole arbeitet Vollzeit in einem Friseursalon und verdient 600 Euro. Weil ihr Lohn so niedrig ist, bekommt sie im Rahmen der Hartz IV Gesetze einen Zuschuss vom Staat.

VIDEO: Minijobs und Hartz IV: Wie der Staat Milliarden verschwendet (7 Min)

Ihre Kollegin Nancy arbeitet im selben Salon, allerdings nur halbtags. Auch sie bekommt Hartz IV, trotzdem hat sie am Monatsende rund 100 Euro mehr. Hartz IV und der Niedriglohnsektor sind längst zum Subventionsdschungel geworden. Wie, warum und wie viel Geld verteilt wird, das versteht kaum einer mehr. Fakt ist: Ob Minijob, Mietzuschuss oder Kinderbonus - immer mehr Menschen haben Anrecht auf staatliche Subventionen und so laufen die Kosten aus dem Ruder. Die Bilanz: Vier Milliarden Euro Mehrkosten allein in diesem Jahr. Panorama über die Kostenexplosion auf dem Arbeitsmarkt.

