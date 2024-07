Sie pflegen und versorgen alte und hilfsbedürftige Menschen in ihrem Zuhause, 24 Stunden am Tag, für gerade einmal tausend Euro im Monat: Pflegekräfte aus Osteuropa. Für viele Familien mit wenig Geld der einzige Ausweg, den sicheren Weg ins Pflegeheim zu vermeiden. Denn deutsche Pflegedienste kosten deutlich mehr. Mindestens das Fünffache. Circa 100.000 Pfleger aus Osteuropa sind mittlerweile in Deutschland. mehr