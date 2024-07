Sendedatum: 11.05.2006 21:45 Uhr Der vergessene Streik - ver.dis absurde Aktionen von Bericht: M. Cordero, B. Bolz, A. Lange

Seit drei Monaten kämpft ver.di jetzt schon gegen die 40-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst, am Anfang noch medienwirksam und erfolgreich, beispielsweise bei Müllabfuhr und Kindertagesstätten. Doch nach der Einigung mit den kommunalen Arbeitgebern steht die Dienstleistungsgewerkschaft auf Länderebene als zahnloser Tiger da. Denn in diesen Betrieben gibt es nur wenige ver.di-Mitglieder.

VIDEO: Der vergessene Streik - ver.dis absurde Aktionen (5 Min)

So streiken etwa in der Straßenmeisterei im niedersächsischen Nordhorn gerade mal zwei einsame Mitarbeiter. Im Stuttgarter Zoo sind einzelne Beschäftigte monatlich drei bis vier Tage im Ausstand. In Zwickau haben ver.di-Kämpfer ihren Arbeitskampf bei der Straßenmeisterei zunächst einmal frustriert unterbrochen. Stell Dir vor es ist Streik - und keiner merkt es. Panorama über das letzte Aufgebot von ver.di im Kampf gegen die 40-Stunden-Woche.

