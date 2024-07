Sendedatum: 02.02.2006 21:45 Uhr Billiggemüse - Wie Arbeiter für deutsche Discounter ausgebeutet werden von Bericht: Nicola von Hollander, Ariane Reimers

Bei Schlagworten wie Gammelfleisch oder Giftgemüse geht ein Aufschrei durch die Reihen der Verbraucher. Allen vergeht der Appetit und viele rufen nach scharfen Kontrollen. Was aber, wenn in der Produktion unserer Billig-Lebensmittel nicht unsere, aber die Gesundheit der Arbeiter geschädigt wird? Was, wenn unser Gemüse unter ausbeuterischen Arbeits- und Lebensbedingungen erzeugt wird, damit sich deutsche Supermarktketten wie Lidl und Aldi mit ihren Preisen gegenseitig unterbieten können? Ein Aufschrei in den Reihen der Verbraucher?

VIDEO: Billiggemüse - Discounter beuten spanische Arbeiter aus (6 Min)

Panorama hat den Handelsweg der Paprika von deutschen Supermarktregalen bis ins spanische Gewächshaus zurück verfolgt. Dorthin, wo Arbeiter oftmals keine Rechte haben und häufig bei der Ernte ihre Gesundheit riskieren. Ein hoher Preis für's Billiggemüse.

