Papst Benedikt XVI., ein Deutscher ist Oberhirte der römisch-katholischen Kirche. Die Nation freut sich. Zu Recht? In einer sich ständig wandelnden Gesellschaft zementiert Joseph Ratzinger die alten Werte der katholischen Lehre. Als Leiter der Glaubenskongregation hat er das immer wieder bewiesen: Katholiken, die mehr Liberalität einforderten, bekamen Druck aus Rom - Druck von Joseph Ratzinger.

Zum Beispiel die Theologin Lavinia Byrne. Die britische Katholikin wurde aus ihrem Orden gedrängt, weil sie es wagte, über Frauen im Priesteramt öffentlich nachzudenken. Als sie jetzt erfuhr, wer neuer Papst ist, sei ihr das Herz fast stehen geblieben, sagt sie Panorama. Und sie fürchtet, er werde sie weiter verfolgen, und exkommunizieren. Ratzinger stehe für das Ende all dessen, an was sie als frommer Mensch glaube.

In Madrid beschreibt der Moraltheologe Marciano Vidal Ratzinger als sturen Bürokraten. Vidal hatte sich für eine Lockerung in Fragen der Empfängnisverhütung und Homosexualität eingesetzt. Dafür wurde Vidal von Ratzinger in den Vatikan bestellt, musste sich vor einem Tribunal verantworten. Seine Thesen durfte er nicht weiter verbreiten. Auch er ein Opfer des Zuchtmeisters Ratzinger. Einer von vielen, die jetzt fürchten: Wird er ein Papst ohne Gnade?

