''Das Ausmaß der Katastrophe in Südasien ist unermesslich''. Seit dem 2. Weihnachtstag haben wir diesen Satz unzählige Male gelesen, gehört und gesehen. Was wir zu sehen bekommen, ist tatsächlich unbegreiflich, was Augenzeugen berichten unfassbar. Unser PANORAMA-Reporter hat sich auf den Weg gemacht an die ehemaligen Traumstrände von Khao Lak in Thailand. mehr