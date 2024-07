Sendedatum: 25.08.2005 21:45 Uhr Null Toleranz - Unionsländer schieben immer mehr Kinder ab von Stefan Buchen und Nicole Husmann

Sie sind in Deutschland aufgewachsen, kennen ihre Heimat meist nur aus dem Fernsehen, sprechen Deutsch besser als jede andere Sprache. Viele Flüchtlingskinder und ihre Familien sind voll in die Gesellschaft integriert. Und trotzdem gehen vor allem die unionsgeführten Bundesländer besonders in Wahlkampfzeiten immer schärfer gegen sie vor. Tausende von Flüchtlingen stehen derzeit vor der Abschiebung.

VIDEO: Unionsländer schieben immer mehr Kinder ab (10 Min)

Die Politik der harten Hand geht ganz besonders auf Kosten der Kinder. Sie werden aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, immer mehr Familien werden durch Abschiebung voneinander getrennt. Es gibt sogar Fälle, in denen Minderjährige ohne ihre Eltern zurück in den Kosovo oder in den Kongo geschickt wurden. Durchgreifen und Abschieben - populistische Politik mit bitterem Beigeschmack.

