Sendedatum: 04.08.2005 21:45 Uhr Brüder, die Sonne bin ich - die Rückkehr des Oskar Lafontaine von Bericht: Christoph Mestmacher und Bettina Schön

Oskar Lafontaine will es noch mal wissen: Vor sechs Jahren trat er von allen seinen Ämtern zurück, jetzt zieht er als Galionsfigur der neuen Linken wieder in den Wahlkampf. Was treibt den Mann, einst Lieblingsenkel Willy Brandts und eines der größten politischen Talente der SPD? Welche Motive hat Oskar Lafontaine, noch einmal anzutreten? Ist es Rache? Oder Eitelkeit?

VIDEO: Die Rückkehr des Oskar Lafontaine (10 Min)

In den 80er Jahren war Oskar Lafontaine Hoffnungsträger einer Generation. Ein Politiker, der die Themen der Jugend, die Ängste einer Generation vor atomarer Aufrüstung repräsentierte und für den innerparteilichen Aufstieg nutzte. Als er kurz vor seinem Ziel war, Kanzler von Deutschland zu werden, fiel die Mauer. Er, der junge Wilde, verlor gegen das Auslaufmodell Helmut Kohl. Und auch sein nächster Versuch, Kanzler zu werden, scheiterte. Rivale Schröder wird Spitzenkandidat und gewinnt die Wahl. Will Lafontaine jetzt allen, auch Schröder zeigen, dass er der bessere Politiker ist?

Panorama spricht mit Wegbegleitern, Freunden und Enttäuschten. Eine Annäherung an einen schwierigen und schillernden politischen Charakter.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 04.08.2005 | 21:45 Uhr