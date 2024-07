Sendedatum: 27.10.2005 21:45 Uhr Ausgrenzen und abkanzeln - Mobbing gegen die Linkspartei von Bericht: Stefan Buchen, N.v. Hollander, D.Schiffermüller

Drei Wahlgänge, dreimal abgelehnt - so hat das neue Parlament erst einmal verhindert, dass der Kandidat der Linkspartei, Lothar Bisky, Bundestagsvizepräsident wird. Ein Affront gegen Bisky und seine Partei - denn traditionell steht jeder Fraktion ein Stellvertreter im Bundestagspräsidium zu.

Die Linkspartei als Schmuddelkind - dass es die Partei schwer haben würde, sich im politischen Berlin zu etablieren, war schon am Abend der Bundestagswahl klar. Koalitionsgespräche mit allen, nur nicht mit den Linken, hatten Angela Merkel und Gerhard Schröder da angekündigt. Die Partei habe ihre SED-Vergangenheit nicht aufgearbeitet, sei gar undemokratisch, so lauten die Vorwürfe. Sicher hat die Partei einige Fehler gemacht in der Vergangenheit, aber ist sie deshalb gleich undemokratisch? Panorama über den seltsamen Umgang mit der Linkspartei.

