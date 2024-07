Sendedatum: 26.02.2004 20:15 Uhr Panorama-Lichtblick - Schüler kochen für Obdachlose von Bericht: Anja Reschke

Sonntag Nachmittag in Hamburg: Eigentlich müssten Mira und Swantje gerade für ihr Abitur lernen. Stattdessen lassen sie wieder einmal ihre Bücher links liegen und kochen einen riesigen Eintopf - für Obdachlose. Dabei spenden sie nicht nur ihre Zeit, sondern auch Geld, denn die Zutaten zahlen die Schülerinnen aus eigener Tasche. Jetzt stehen sie in der Küche ihrer Elternhäuser und schnippeln im Akkord Bohnen, zerkleinern Kartoffeln, wollen, so schnell es geht, die große Suppenkelle schwingen. "Wenn man weiß, dass 100 Leute auf einen warten, die sonst nichts zu essen bekommen und die sich so freuen, wenn wir mit unserem Topf Suppe rein kommen, dann ist das doch wirklich Motivation genug", sagen die beiden.

VIDEO: Lichtblicke in Panorama: Schüler kochen für Obdachlose (3 Min)

Die Sonntags-Suppenküche ist eine Initiative des Vereins "Hilfspunkt". "Es sind gerade mal zwei lächerliche Tage im Monat, an denen wir das zurück geben können, was wir im Überfluss haben", sagt Mira - und wird belohnt mit einem Lächeln von denen, die sonst gar nichts haben.

