Sendedatum: 15.07.2004 21:45 Uhr Hauptsaison für Hinterbänkler - Blühender Blödsinn im Sommerloch von Bericht: Rainer Blank

"Die GEZ-Gebühren sollten im Sommer halbiert werden, weil das Programm nur aus Wiederholungen besteht" - forderte der Bundesvorsitzende der jungen Liberalen, Jan Dittrich, in den vergangenen Tagen. Ein typisches Sommerloch-Thema. Denn so regelmäßig wie der Sommer, kommt für die Journalisten auch das dazugehörige Loch. Deutschland macht Urlaub, aber die Zeitungen wollen geschrieben sein, die Sendezeit gefüllt. In dieser Zeit verbreiten politische Hinterbänkler abstruse Themen und die Medien setzen sie dankbar um.

Auch die des schleswig-holsteinischen CDU-Landesvorsitzenden Peter Harry Carstensen. Der schlägt nämlich mitten im Sommer vor, Preise wegen Kleingeldmangels auf- bzw. abzurunden. Auch in der Diskussion: Bußgelder sollten einkommensabhängig angepasst werden und Kürzungen von Sozialhilfe bzw. Kindergeld für sogenannte ‚schlechte’ Eltern.

Alle Jahre wieder steckt Deutschland im Sommerloch.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 15.07.2004 | 21:45 Uhr