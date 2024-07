Sendedatum: 22.01.2004 20:15 Uhr Cash nach Kündigung - Die Abfindungen und Pensionen der Bosse und Politiker von Bericht: Jochen Graebert, Angelika Henkel, Ariane Reimers

Wer oben sitzt, in den Führungsetagen der Konzerne und Behören bzw. an der Spitze der Hierarchie, fällt zwar zuweilen tief, aber dabei fast immer ganz, ganz weich. Manager erhalten Abfindungen in Millionenhöhe, ausgediente Senatoren oder Staatssekretäre gehen gut gepolstert in den vorzeitigen Ruhestand, abgewählte Abgeordnete genießen großzügige Übergangsgelder und raffen für den Ruhestand. Denn vor allem für das Alter ist gut vorgesorgt. Da langen viele noch mal kräftig zu.

VIDEO: Cash nach Kündigung - Abfindungen und Pensionen der Bosse (7 Min)

Das alles kommt den Steuerzahler oder den Aktionär ziemlich teuer - und im Moment droht die Rechnung noch einmal höher zu werden. Der Stuhl von Florian Gerster wackelt gerade gewaltig. Auch bei Ulrich Kersten fragt sich, wie lange er sich noch als Chef des Bundeskriminalamtes halten kann. Manager Klaus Esser muss sich gerade vor Gericht verantworten, weil er nach der Übernahme von Mannesmann durch Vodafone über 30 Millionen Euro als Abfindung kassierte.

Panorama über die Kaste der besserverdienenden Zehntausend, die absahnen, obgleich sie in ihrem Job gescheitert sind oder geschasst wurden.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 22.01.2004 | 20:15 Uhr