Sendedatum: 18.03.2004 21:45 Uhr Behörde der Blockierer - Die unreformierbare Bundesagentur für Arbeit von Bericht: Gesine Enwaldt, Iris Ockenfels, Stephan Stuchlik

Eines hat sich bei dem riesigen Behördenapparat BA schon geändert: der Name. Einst hieß sie "Anstalt", jetzt "Agentur" - immerhin, hört sich irgendwie moderner an. Aber der Muff, der aus dem Wort "Anstalt" dringt, hängt trotz neuer Etikette noch immer in den Fluren und Büros, denn strukturelle Probleme sind offenbar geblieben. Zum Beispiel die Selbstverwaltung: Arbeitgeber, Gewerkschaften und Politiker teilen sich die Macht in Nürnberg, verfolgen aber jeder eigene Interessen. Da ist Konsens über Reformen und radikal neue Strukturen schwierig.

VIDEO: Behörde der Blockierer - Die Bundesagentur für Arbeit (8 Min)

Im Ergebnis einigt man sich höchstens auf den kleinstmöglichen Nenner - und das ist meistens ein fauler Kompromiss. Auch der Hauptpersonalrat hätte lieber, dass alles bleibt wie seit Jahrzehnten. Und der Vorstand arbeitet anscheinend hauptsächlich für seinen Machterhalt.



Panorama über das Kartell der Blockierer und einen Moloch, der zum Milliardengrab verkommen ist.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 18.03.2004 | 21:45 Uhr