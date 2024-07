Sendedatum: 12.06.2003 20:15 Uhr Verschwörungstheorien und Schuldzuweisungen - Der Tod des Jürgen W. Möllemann von Bericht: Nicole Bölhoff, Stephan Stuchlik

"Wie sollen wir ohne ihn weiterleben? - Werden uns diejenigen Rechenschaft ablegen, die auf niederträchtige Weise versucht haben, (...) Jürgen W. Möllemann (...) zu zerstören?" Harte Worte aus der Todesanzeige, zu lesen in zwei Münsteraner Lokalblättern und gehört in der ganzen Republik. Gleichzeitig erfährt die deutsche Öffentlichkeit, dass die Witwe Kondolenzschreiben von Guido Westerwelle zum Beispiel ungeöffnet zurückschickt. Das klingt nach Verbitterung auf der einen Seite und Scheinheiligkeit auf der anderen.

VIDEO: Theorien und Schuldzuweisungen - Jürgen Möllemanns Tod (6 Min)

Wer ist nun wirklich schuld an dem Tod von Jürgen W. Möllemann? Seine Feinde in der FDP, er selbst oder gar irgendein obskurer Waffenhändler, der Möllemann zum Schweigen bringen wollte? Panorama über ein tödliches Polit-Spiel, in dem niemand nur Opfer oder Täter ist.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 12.06.2003 | 20:15 Uhr