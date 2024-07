Sendedatum: 16.01.2003 20:15 Uhr Schluss mit lustig! - Die FDP im Wahlkampf-Frust von Bericht: Nicola von Hollander, Dietmar Schiffermüller

Sie stehen sich bei Kälte die Beine in den Bauch, mühen sich seit Jahren ab und werden immer wieder vom Gebaren der Führungsspitze in Berlin torpediert. Sie leiden unter der Möllemann-Affäre, der mittlerweile belächelten "Projekt 18" und der Ausrichtung zur Spaß- und Volks-Partei: Für die FDP-Parteifreunde an der Basis hat es sich endgültig ausgespaßt, und trotzdem verteilen manche Kandidaten hilflos Bananen in den Innenstädten.

VIDEO: Schluss mit lustig! - Die FDP im Wahlkampf-Frust (7 Min)

Andere ziehen brav von Haus zu Haus, um mit den Wählern ins Gespräch zu kommen, und ernten dabei Spott und Ablehnung. Manche Mitglieder tauchen da lieber gleich ganz unter und geben gar nicht mehr zu, dass sie in der FDP sind. In den Orts- und Kreisverbänden ist die Stimmung schlecht. Die Partei pendelt in den Umfragen zwischen vier und sechs Prozent. Die Landtagswahlen in Niedersachsen und Hessen werden für die Liberalen mal wieder zur Zitterpartie.

Eine Reportage über die Qual vor der Wahl oder: Eine Partei vor der Zerreißprobe.

