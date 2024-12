Sendedatum: 21.08.2003 20:15 Uhr Auszüge aus dem Protokoll des Panorama-Chats vom 21. August 2003

Zum Thema Verschwörungstheorien über den 11. September:

Rak: der Bericht war ziemlich einseitig und von vornherein darauf ausgelegt Kritiker lächerlich zu machen...

Rak: das mit Mahler ist da nur eine Facette...

Rak: sorry, aber da wird nur auf Lächerlichkeit wie Mahlers Antisemitismus rumgeritten

PANORAMA: sorry, aber wir halten den Antisemitismus von Herrn Mahler für alles andere als eine Lächerlichkeit.

Gast: Noch einmal meine Frage: warum machen Sie noch Werbung für diese Verschwörungstheoretiker?

PANORAMA: Kritische Berichterstattung heißt nicht, dass wir Werbung machen. Und die verschiedenen Verschwörungstheoretiker sahen auf unsere Nachfragen nicht gerade gut aus!

KeyJey: Warum wurde nur EIN Fotograf bei der Recherche ausfindig gemacht ? Warum gibt es keine weiteren Bilder von Trümmern am Pentagon ?

PANORAMA: Es gibt von den Trümmern weitere Bilder, die wir auch haben. Wir können zu einem Foto auch immer nur einen Fotografen befragen!

BechtsFragen: Eine der Frage ist, warum nicht mehr Trümmer am Pentagon zu sehen waren.

PANORAMA: Foto-Pentagon: Noch mal: Es gibt mehr Fotos!

Gast59: wieder einmal sehr gute Beiträge - aber M. Bröckers in einem Atemzug mit Mahler zu nennen, finde ich nicht seriös

PANORAMA: Bröckers hat sich unserer Meinung nach selbst auf diese Stufe gestellt, vertritt z.T. die gleichen Thesen: Sharon als Hauptverdächtiger des 11.9., Vergleich Sharon mit Hitler etc.

Sandy: warum gibt man den Verschwörungstheoretikern eine solche Plattform? Mit dem Risiko, dass sie noch mehr Menschen auf ihre Seite ziehen?

PANORAMA: Kritische Berichterstattung und Warnung vor Verschwörungen ist keine Werbung! Diese Bücher sind Bestseller, diese Meinungen laut Umfragen weit verbreitet. Es geht um ein gesellschaftliches Problem, nicht ein paar Buchautoren.

oli: Eine Frage zu den Verschwörungstheorien. Mathias Bröckers hat auf telepolis in einem Artikel ebenfalls gesagt, dass einige der Terroristen noch leben. Dem wird in der heutigen Sendung widersprochen. Eigentlich habe ich telepolis immer für ein seriöses Magazin gehalten. Was stimmt nun und wo bekommt man Beweise für die eine oder andere Meinung?

PANORAMA: Wir haben den angeblichen Quellen hinterherrecherchiert: der englische Journalist, auf den sich alle beziehen, hat nie einen einzigen "Lebenden" gesehen. Und Christoph Reuter vom STERN war bei den Familien: sie wissen auch nichts davon, dass ihr Angehöriger (=Todespilot) noch lebt.

Chris2: Was sagt ihr dazu, dass der offizielle Bericht zum 11.9. Seitenweges geschwärzt wurde? Da kann mir keiner erzählen, dass die offizielle Version richtig ist.

PANORAMA: Siehe PANORAMA-Sendung vom 31. Juli: Was stand auf den geschwärzten Seiten. Gibt´s im Archiv auf unserer Homepage.

Helsinki: Ob es wirklich so leicht ist, einen riesigen Jumbo im gezielten Kurvenflug in ein Hochhaus zu lenken? Sie zeigen einen Fluglehrer freihändig an einer Cessna, wie beeindruckend!

PANORAMA: Der Fluglehrer fliegt selbst große Passagiermaschinen.

coolman234: heute weiß man, das es in den 60er Jahren im Zusammenhang mit Kuba schon mal Überlegungen einer US-Regierung gab Terroranschläge gegen die eigene Bevölkerung als Legitimation für eine Invasion Kubas durchzuführen. So abwegig ist das also gar nicht

PANORAMA: Diese Pläne zur Kuba-Invasion sind 2 Jahre vor dem 11.9. von der CIA veröffentlicht worden. Welchen Sinn machen sie als Blaupause für den 11.,9.? Gar keinen!

Gast8888: Da wird uns der angebliche Fotograf serviert, welcher ein Teil des Flugzeuges im Pentagon fotografiert hat, und dieser wird nicht befragt wo der Rest des Flugzeuges abgebleiben war und wie so ein großes Flugzeug durch so ein kleines Loch passen soll ?

PANORAMA: Wieso sollte der Fotograf das wissen? Er stand vor dem Pentagon!

Frannco: Wie war das nochmal mit den Verbindungen der Bush und Bin Laden Familien?

PANORAMA: Bush-Bin-Laden: durchaus eng. Und?

maria: zum Beitrag "Verschwörung": Warum liefern die Panorama-TOP-Journalisten denn nicht endlich die Beweise für die Schuld der angeblichen 19 Attentäter, die die Bush-Regierung bis heute nicht vorlegen kann?????????? Zitat eines britischen Anwalts, Skrivener: "Erschütternd, dass man zur Verurteilung eines Ladendiebes mehr Beweise braucht, als um einen Krieg zu beginnen. Der Beitrag ist journalistisch übelste Ware und vollkommen geschichtlos.

PANORAMA: Sie haben offensichtlich nicht unseren FIlm "Die Todespiloten" gesehen. Da waren die Beweise drin. Link zu diesem Film auf unserer Homepage!

phil: hallo Panorama! ich bin erst 13 Jahre alt und ich habe nicht verstanden, warum einige Leute behaupten, dass die Juden an dem Anschlag schuld sind. was hat das mit Religion zu tun? Danke für die Antwort!

PANORAMA: @phil: lieber phil, gar nichts. die Leute die das behaupten, haben weder Belege noch sind sie an ihnen interessiert, es geht um Rassismus...

Leipziger: das es al quaida war steht wohl außer Frage, aber die Geheimdienste wusste davon, lief ja vor ein paar tagen auch im ZDF oder der ARD ne Reportage, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es auch machtpolit. Gründen nicht verhindert haben

PANORAMA: Manchmal ist die Realität banaler als man denkt. Genauso wie bei uns Verfassungsschutz und BKA konkurrieren, haben das leider auch CIA und FBI getan. Über das Ergebnis haben wir in der ARD im erwähnten Film berichtet. Nicht über eine Verschwörung.

Tomas: Ihr Kollege Ekkehard Sieker hat versucht, für Monitor ein Foto von dem abgestürzten Flugzeug im Pentagon zu bekommen. Es ist ihm nicht gelungen. Haben Sie denn eines?

PANORAMA: Klar, das Foto war doch in unserem Film. Es gibt noch mehr Trümmerfotos!

Max1: für wie glaubwürdig haltet ihr die Dokumentation von Hopsicker, die Bröckers Buch beiliegt?

PANORAMA: @max: die Machart des Films, die Thesen des Moderators sind nicht haltbar.

weissnix: Ernsthafte Frage: haben Sie auch Fotos von der Maschine, die auf dem Weg zum White House abgestürzt ist? Hab ich nämlich auch noch nie eins gesehen.

PANORAMA: Es gibt kein Foto des Flugzeugs an der Absturzstelle, da es sich in den Erdboden rammte.

mik1: alles was nicht offiziell herausgegeben wird ist gleich Verschwörungstheorie, ganz toll. Dann so einen rechten wie Mahler mit reinbringen und schon sind alle in einen Topf geworfen und unglaubwürdig

PANORAMA: Wir freuen uns über nicht-offizielle Informationen, die uns weiterhelfen. In den erwähnten Büchern gab es keine einzige.

Kobalt: Wie beurteilt Ihr das Foto der Pentagon-Fassade aus dem WDR-Film Wisnewskis, dass einen Flugzeugeinschlag ausschließt?

PANORAMA: Das Foto sieht sehr nach einem Flugzeug-Einschlag aus. Die Länge der Flügel haben wir nicht überprüft. Sie?

Chris2: was sagt ihr zu dem Film "Aktenzeichen 11.9. ungelöst"? Lief im WDR.

PANORAMA: Erstaunliche Thesen, die sich nicht mit unseren Recherchen decken.

nichtallesglauber: mir stellt sich ernsthaft die frage, ob die Autoren des Berichts auch nur bröckers letztes Buch gelesen haben

PANORAMA: Wir haben gezwungenermaßen alle Bücher mehrfach gelesen.

WL42: Vom Pentagon-Flugzeug ist also grade mal ein kleines Stück auf dem Rasen übergeblieben (oder vielleicht mehrere kleine Stücke, aber KEIN ganzes Flugzeug oder zumindest ein GROSSES Stück davon... sehr sonderbar...

PANORAMA: Bei so einem Absturz ist das nicht sonderbar!

Tomas: Von dem Flugzeugabsturz am Bodensee oder in Lockerbie gibt es ganz andere Flugzeugüberreste.

mik1: was heißt "bei so einem Absturz"? Was ist an dem anders als an anderen Abstürzen, wo massenhaft Teile gefunden wurden? Warum brennt es im Innern des Pentagon viel stärker als an der getroffenen Außenseite, obwohl dort die Flügel aufgeschlagen sein müssen, die mit Treibstoff gefüllt waren? Malt mal ein Flugzeug in richtiger Größe in das Loch des Pentagons. Wo sind die Flügel geblieben?

PANORAMA: Unterschiedliche Arten von Unglücken. Bodensee: Flugzeuge gingen schon in der Luft zu Bruch.

PANORAMA: Flugzeuge, die in der Luft auseinanderbrechen, hinterlassen ein Trümmerfeld.

kristian: und wieder - Details, Details. weg von den Bildern, sag ich! das führt weg vom Thema. das Thema ist: wem nützte es? wer ließ es passieren? und dafür gibt es genug Indizien.

PANORAMA: Die Frage nach dem Nutzen heißt nicht, dass man jede Theorie in den Raum stellen kann, ohne anständig nachzurecherchieren.

Gast5: Ihr verteidigt die offizielle Berichterstattung mit Klauen und Zähnen und schimpft über sogenannte Verschwörungstheoretiker

PANORAMA: Wir gehen auch kritisch mit der offiziellen Berichterstattung um. Beweise? Unser Archiv, Homepage.

steinblatt: das Flugzeug , das ins Pentagon gerast ist, soll vorher in der Luft zerbrochen sein????

dsfa: warum hat niemand den Pentagon Flugzeugabsturz gefilmt?????????

PANORAMA: Wer sagt, es sei in der Luft zerbrochen??? Eben nicht, sonst gäbe es Trümmer. Vom Einschlag im Pentagon gibt es ein Video einer Überwachungskamera.

Tomas: Ich glaube, Ihr habt euch festgelegt, die amtliche 11.9.-Theorie zu akzeptieren. Denn an die geht Ihr nicht ähnlich kritisch heran, wie an die subversiven Theorien.

PANORAMA: Amtliche 11.9. Theorie: Wir akzeptieren keine amtliche Theorie, wir haben längst selbst recherchiert. Wir können nichts dafür, wenn Bush zum selben Ergebnis kommt.

Zum Thema Ostalgie-Shows:

NUNU: warum ziehen sie die DDR durch den Kakao, wir haben auch gelebt ;-)))

PANORAMA: die DDR durch den Kakao? Wir kritisieren nur die unkritischen Ostalgie-Shows, die alles Negative der DDR ausblenden.

IRGast: Sicherlich gab es in der DDR für viele auch so etwas wie privates Glück, vor allem darum geht es in den Shows.

PANORAMA: Liebe DDR-Bürger, war denn wirklich alles so toll, wie die Shows es sehen wollen?

Leipziger: also ich denke mal die Kritik ist nicht ungerechtfertigt, aber die DDR war weder nur positiv noch nur negativ...aber der Mensch braucht ein schwarz-weiß Bild, weil er damit viel besser leben kann :roll:

PANORAMA: Vollständig richtig. Aber wenn es jetzt nur weichgezeichnete Bilder gibt, dann halten wir mal den "Schwarz-Anteil" dagegen

Zum Thema Medikamentenvergabe:

Mark1: Mich hat der Beitrag über die gravierenden Fehler der Ärzte doch sehr stutzig gemacht und frage mich auch weshalb mir kein Medikament mit dem Namen "Hexal 10", das angeblich für einen Tod verantwortlich sein soll, bekannt ist.

PANORAMA: Hexal 10 ist ein zugelassenes Medikament.

Timo: Statt immer nur das Klischeebild vom verantwortungslosen, unwissenden, geldgierigen Organmediziner zu zeichnen, der zahllosen Patienten schadet, sollte Sie vielleicht auch einmal nach den Ursachen der verheerenden Fehler in unserem Medizin-System suchen, welche zu einem großen Teil in den unmenschlichen Arbeitsbedingungen der Krankenhausärzte zu suchen ist. Zahlreiche Fehler sind mit Sicherheit nicht nur der Inkompetenz der Ärzte sondern der skr

PANORAMA: Medizin: Wir plädieren für eine Qualitätskontrolle in der Medizin, das sollte kein Angriff gegen die Ärzte sein, über deren Überbelastung haben wir und Kollegen schon mehrfach berichtet.

Matthias21: und inwiefern es den Ärzten bei der derzeitigen rechtssituation überhaupt möglich ist über ihre eigenen Fehler zu berichten, ohne ihren RECHTSSCHUTZ zu verlieren...

PANORAMA: Ärzte dürfen nach geltendem Recht keinen Fehler öffentlich zugeben, ohne ihren Haftpflichtschutz zu verlieren.

Matthias21: Noch mal zu den Medizinern....ich denke dass viele Fehler nicht aus Inkompetenz(das sicher auch)sondern aus Überarbeitung entstehen und das eine kontrollinstanz daran nichts wird ändern können....

PANORAMA: Doch. Über ein Computer-Warnsystem können z.B. Schreibfehler verhindert werden.

VoSue: Wer soll die Qualitätssicherung kontrollieren, doch nicht ahnungslose Politiker die Vorschläge für eine Gesundheitsreform machen. die an sämtlicher Realität vorbeigehen, und zum Beispiel die Kassen und auch das teilweise sehr kostspielige Reha/Kursystem in Ruhe lassen

PANORAMA: Qualitätssicherung: Elektronische Monitoring-Systeme wie in den USA, die Medikamentenvergabe überwachen.

Gunsen: Wie sieht es mit einem Statement Ihrerseits zu einer Untersuchung von Behandlungsfehlern aus? Lohnt es sich noch für mich auf eine Antwort zu warten. Warum wird nur falsche Medikation untersucht?

PANORAMA: Auch Falsch-Medikamentierung ist ein Behandlungsfehler.

Zum Thema Internet-Apotheken:

Patient: Der Preisvorteil der Doc Morris Arzneimittel besteht seit der neuen Rabatte auf deutsche Medikamente nicht mehr

PANORAMA: Preisvorteil: Besteht weiter.

Zum Thema Ronald Schill:

Mark: Warum werden nicht auch mal einem Neuling der Politik fehler zugestanden. Warum wurde Herr Schill von Anfang an nur attackiert ??

PANORAMA: Schill hat die Grenzen der politischen Kultur weit überschritten. Das ist kein Anfängerfehler!

NetWalkerin: Was unterscheidet Schill denn von anderen etablierten Politikern? Wer Macht ausübt, hat immer vorher ähnliches getan, sie zu erlangen...

PANORAMA: Es bleibt dabei: Schill schlägt immer wieder zu sehr über die Stränge und unter die Gürtellinie.





