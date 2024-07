Sendedatum: 17.10.2002 20:15 Uhr Tatort Apotheke - Skrupelloser Handel mit Medikamenten von Bericht: Thomas Berndt, Andreas Lange

Beispiel Berlin: In der Hauptstadt betreiben Apotheken ein betrügerisches Nebengeschäft - als Warenhäuser oder Wechselstuben. Das Zahlungsmittel: lukrative Rezepte für teure AIDS-Medikamente. Der Trick: HIV-Kranke geben ihre Rezepte in der Apotheke ab, das Medikament bleibt trotzdem im Regal. Stattdessen bekommen die Patienten eine Art Provision - also entweder Geld oder Naturalien wie Betten, Kinderwagen und Parfüm.

Und die Apotheker? Die kassieren von den Krankenkassen, obwohl das Medikament die Apotheke nie verlassen hat. Beispiel Saarland, Bayern oder Niedersachsen: Hier werden in einigen Apotheken illegal Millionen erwirtschaft - mit Pharma-Rabatten. Der Trick: Verbilligte Medikamente, die ausschließlich für Krankenhäuser bestimmt sind, werden teuer im freien Handel verkauft - mit riesigen Gewinnspannen. Tatort Apotheke - bundesweiter Betrug auf Kosten der Kassen und Beitragszahler.

