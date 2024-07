Sendedatum: 17.10.2002 20:15 Uhr "Sparen, sparen, sparen" - Die ewigen Lügen der deutschen Finanzminister von Bericht: Jan Mirko Lange und Stephan Stuchlik

"Keine höhere Neuverschuldung", hat Finanzminister Hans Eichel vor der Wahl versprochen. Jetzt aber muss er zugeben: Deutschland wird mehr Schulden haben als die EU erlaubt, Eichel muss über 2 Milliarden neue Schulden aufnehmen. Nicht der erste Finanzminister in der Geschichte der Bundesrepublik, der in Sachen Neuverschuldung versprochen hat, was er nicht halten kann.

VIDEO: "Sparen, sparen, sparen" - Lügen deutscher Finanzminister (2 Min)

Die Schuldenlast Deutschlands wächst unaufhaltsam: Von 80 Milliarden Euro Schulden unter Finanzminister Karl Schiller Anfang der 70er-Jahre, über unglaubliche 1.190 Milliarden Euro Schulden unter Finanzminister Theo Waigel 1998 bis zu Hans Eichel, dem vorerst letzten Finanzminister, der sein Versprechen gebrochen hat: "Keine höhere Neuverschuldung!"

