Sendedatum: 07.02.2002 20:15 Uhr Medienmogul in Not - Leo Kirch vor der Pleite von Bericht: Christine Adelhardt, Andreas Lange

Leo Kirch ist einer der mächtigsten Medienunternehmer in Deutschland, Herrscher über das umfangreichste Filmarchiv in Europa und Besitzer diverser Fernsehsender. Als Großaktionär beim Springer-Verlag hat er zudem Einfluss auf einen der größten Zeitungskonzerne des Kontinents. Immer wieder stand Kirch in den vergangenen Jahrzehnten vor wirtschaftlichen Problemen.

VIDEO: Unerwartete Unterstützung für Leo Kirch (6 Min)

Doch jetzt steht der Münchner Medienmogul wegen seiner Milliardenverluste beim Bezahlfernsehen vor dem finanziellen Ruin. Das ist die Chance für Rupert Murdoch, den anglo-amerikanischen Medien-Tycoon, endlich im deutschen Fernseh- und Zeitungsmarkt Fuß zu fassen. Der könnte die Medienlandschaft hierzulande grundlegend umkrempeln. Und plötzlich scharren sich um Kirch unerwartete Helfer auf höchster Ebene. Stoiber und Schröder kämpfen gemeinsam für Kirch, aus alten Feinden werden neue Partner - in Politik, Banken und den Medien. Leo Kirch - und die "nationale Lösung" zur Verhinderung seines Untergangs.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 07.02.2002 | 20:15 Uhr