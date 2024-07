Sendedatum: 07.02.2002 20:15 Uhr Hass, Gier, Erpressung - Die Boulevardpresse und das Wussow-Spektakel von Bericht: Jochen Graebert, Sabine Platzdasch

"Und ewig hassen sich die Wussows" titelte BILD - und so geht das nun schon seit fast zwei Jahren. Die Schlachtordnung im Rosenkrieg des Seriendoktors mit seiner "leider-noch Ehefrau" (Zitat Wussow): Yvonne verrät Intimitäten in der Neuen Revue, Klausjürgen pöbelt in BILD.

Ein durchgeknalltes Paar? Wohl nur die halbe Wahrheit. Denn es geht auch um viel Geld. Kaum eine Story, für die die Boulevardpresse nicht zahlt; hinter den Kulissen wird inszeniert, erfunden und vermarktet. Die hoch verschuldeten Wussows verhökern ihre Privatsphäre, ihre Würde und selbst ihren achtjährigen Sohn an die bunten Blätter. Und die kennen keine Hemmungen. Als Yvonne Wussow bei BILD aussteigen will, wird sie erst gnadenlos niedergeschrieben, dann bedroht und erpresst.



Der bisherige Tiefpunkt auf der nach unten offenen Niveau-Skala im deutschen Boulevard.

