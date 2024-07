Sendedatum: 28.03.2002 20:15 Uhr Flunkern, fälschen, faulenzen - Die Alltagstricks der Deutschen von Bericht: Florian Bahrdt und Arne Meyer

Die Spendenskandale von CDU und SPD haben es deutlich gezeigt: Wenn es um Geld für die Partei oder sogar für die eigene Tasche geht, nehmen es Politiker mit der Wahrheit nicht so genau. Die Deutschen sind stinksauer auf ihre Volksvertreter.

VIDEO: Flunkern, fälschen, faulenzen - Deutsche Alltagstricks (6 Min)

Aber ist "Otto Normalverbraucher" besser, wenn es um den eigenen Vorteil geht? Mitnichten: Versicherungsbetrug, Steuerhinterziehung, Diebstahl am Arbeitsplatz oder Urlaub auf Krankenschein sind Alltag in Deutschland. Jede zweite Steuererklärung ist frisiert, ein Viertel aller Versicherungsschäden fingiert, und der Schaden durch Diebstahl am Arbeitsplatz geht in die Milliarden.

Schummeln ohne Schamgefühl - über den täglichen Betrug des deutschen Bürgers.

