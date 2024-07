Sendedatum: 06.06.2002 20:20 Uhr Entlassung ohne Hilfe - Die riskante Freiheit nach dem Knast von Bericht: Gita Ekberg, Stephan Stuchlik

Strafgefangene leben jahrelang in einer winzigen Zelle von ein paar Quadratmetern. Ist ihre Strafe verbüßt, werden sie einfach vor die Tür gesetzt - von einem Tag auf den anderen. Ohne Arbeit, ohne Wohnung, ohne Perspektive. Alltag in deutschen Gefängnissen.

Dabei gilt seit 1977 das Strafvollzugsgesetz. Seine Grundidee: Strafgefangene sollen während ihrer Haftzeit wieder an ein Leben in Freiheit herangeführt werden. Soweit die Theorie. Die Praxis in deutschen Gefängnissen aber sieht anders aus. Selbst minimalste Vorgaben werden nicht eingehalten. Die Folgen: Der nächste Rückfall ist vorprogrammiert, Ex-Knackis greifen immer wieder zur Gewalt.

VIDEO: Entlassung ohne Hilfe - Die riskante Freiheit nach dem Knast (6 Min)

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 06.06.2002 | 20:20 Uhr