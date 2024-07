Sendedatum: 07.06.2001 21:00 Uhr Alfons - der rasende Franzose

Diesen Mann kennen viele Zuschauer aus der NDR-Satire-Sendung extra 3: Alfons, den fragenden Franzosen. Auf der Straße sammelt er Kommentare zum Thema der Woche. Diesmal beschäftigt sich Alfonse mit dem Filz in Berlin. Also: unser Experte Alfons auf der Suche nach Meinungen.

Das Thema: Wie kann man Berlin retten?

Alfons:



"Sollte man die Stadt Berlin in eine Aktiengesellschaft umwandeln?"



Passantin:



"Wenn das möglich ist, warum nicht."



Alfons:



"Und dann an die Börse bringen?"



Passantin:



"Ja."



Alfons:



"Damit Geld reinkommt. Dann haben wir einen Amerikaner als Großaktionär von Berlin?"



Passantin:



"Ja, wär' schön."



Alfons:



"Oder einen Russen?"



Passantin:



(zunächst zustimmend)"Hm. - Ein Russe? Nein, bloß nicht."

Alfons:



"Warum ist Berlin pleite?"



Passant:



"Weil wir Pappnasen an der Regierung haben, Vollidioten, die uns regieren."



Alfons:



"Bei einer Neuwahl in Berlin - wünschen Sie sich wieder eine große Koalition oder eher eine mittlere?"



Passant:



"Eine mittlere."



Alfons:



"Wie groß ungefähr, so?"



Passant:



"So."

Alfons:



"Könnte man vielleicht den Ku'damm verkaufen?"



Passantin:



"Davon habe ich keine Ahnung, von so was habe ich keine Ahnung."



Alfons:



"Man nimmt einen Milliardär."



Passantin:



"Ja, aber dann haben wir wieder einen Ausländer hier, haben wir wieder einen Ausländer hier. Die wollen wir ja eben nicht."



Alfons:



"Nicht?"



Passantin:



"Nöö, ich nicht, bin ich ehrlich. Ich bin nicht gegen, aber ich will sie auch nicht haben."

Alfons:



"Jetzt um wieder Geld in Berlin reinzubekommen, könnte man nicht Berlin privatisieren?"



Passant:



"Also, ich weiß nicht, was das für dämliche Fragen sein sollen. Es ist völlig unlogisch, eine Stadt zu privatisieren, das geht nicht."



Alfons:



"Wären Sie dafür, dass man Berlin privatisiert?"



Passant:



"Das geht doch nicht. Ich kann eine Stadt oder ein Land nicht privatisieren."



Alfons:



"Also Ihre Meinung: Nein, man sollte nicht privatisieren?"



Passant:



"Ich kann ein Land nicht privatisieren."



Alfons:



"Nein, Sie nicht, aber die Regierung?"



Passant:



"Nein, auch die Regierung nicht."

Alfons:



"Zum Schluss meine Meinung. Um Berlin aus der Krise rauszutun, braucht man Spezialisten?"



Ausländer:



(spricht in seiner Muttersprache)

Alfons:



"Zurück ins Studio."

