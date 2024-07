Sendedatum: 14.12.2000 21:00 Uhr Ansichten eines Aussitzers - Das geheime Tagebuch des Roland Koch von Bericht: Thomas Berbner

Ein Buch, das unter keinem christdemokratischen Weihnachtsbaum fehlen darf. Roland Koch legt seine Anmerkungen vor zu einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Parteiengeschichte: "Was soll's. Notizen aus dem Spendensumpf". Es ist das ergreifende Dokument eines einsamen Mannes:

1. Januar



Liebes Tagebuch, für's neue Jahr habe ich mir viel vorgenommen. Ich will genauso standhaft sein wie meine großen Vorbilder Kanther und Kohl. Wie ich unser Schwarzgeld mit einem tollen Trick aus der Buchführung entfernt habe, hat ihnen bestimmt imponiert.

14. Januar



Heute hat Manfred Kanther allen gesagt, dass er unsere Millionen heimlich in die Schweiz geschafft hat und dass ich von nichts wusste. Ich hab' mir alle Mühe gegeben, möglichst unschuldig zu gucken.

19. Januar



Gestern habe ich mich in den Schlaf geweint. Das hätte nicht passieren dürfen: Helmut Kohl ist als Ehrenvorsitzender zurückgetreten. Wo soll das noch enden?

8. Februar



Alle sind furchtbar aufgeregt, nur weil ich nicht die Wahrheit gesagt habe. Ist doch meine Sache. Und wer glaubt schon, was in Rechenschaftsberichten steht?

10. Februar



Ruth Wagner hat mir heute gesagt, sie sei von der FDP beim Umgang mit der Wahrheit noch ganz andere Sachen gewohnt. Ich mache weiter.

16. Februar



Wolfgang Schäuble hat auch nicht alles gesagt, was er wusste. Liebes Tagebuch, ist das nicht ganz normal? Einfach so zurücktreten wegen 100.000 Mark und ein paar Erinnerungslücken. Könnte mir nie passieren.

10. März



Unser Generalsekretär Müller muss zurücktreten. Der Idiot hat die Herkunft von Schwarzgeld verschleiert. Im Prinzip habe ich das ja auch gemacht, aber bei mir ist das natürlich etwas anderes. Den Müller gucke ich jetzt jedenfalls nicht mehr an.





21. Juni



Jetzt treten sogar schon Bundestrainer zurück. Dabei hat Erich Ribbeck noch nicht mal gelogen. Er hätte mal lieber vorher bei mir anrufen sollen, dann hätte er sicher noch mal drüber nachgedacht.

4. August



Bin heute gar nicht gut drauf. Alle treten zurück, nur der Schröder nicht. Ob es dieses Jahr mit der Kanzlerschaft doch nicht mehr klappt?

4. September



Eines unserer Kassenbücher war gefälscht. Na und? Es kann ja nicht alles so ordentlich sein wie meine Hecken zu Hause. Beim Arbeiten komme ich auf die besten Ideen. Warum machen wir nach unserer Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft nicht eine Kampagne gegen die doppelte Buchführung? Macht doch eh nur Ärger!

7. September



Der Chef meiner Staatskanzlei tritt zurück. Ich finde das total übertrieben. Wenn das so weitergeht, bin ich in der Kantine bald ganz allein.

21. Oktober



Daum ist zurückgetreten. Nahezu freiwillig. Haben die denn alle den Blick fürs Wesentliche verloren? Also einen Haartest würde ich freiwillig nie machen.

23. Oktober



Jetzt tritt auch noch der Polenz zurück. Ganz ohne Drogentest. Nur wegen Unfähigkeit. Seit wann ist das ein Rücktrittsgrund?

16. November



Heute großes Gelächter in meinem Kabinett. Klimmt ist zurückgetreten. Das Weichei. Das muss man sich mal vorstellen: ein läppischer Scheinvertrag, und schon wirft der das Handtuch.

1. Dezember



Mich hat schon seit drei Wochen keiner mehr gefragt, wann ich denn endlich zurücktrete.

14. Dezember



Liebes Tagebuch, für dieses Jahr hatte ich mir viel vorgenommen. Kanzler bin ich zwar noch nicht, aber auf jeden Fall der kommende Mann in der CDU. Ist doch alles gar nicht so schlecht gelaufen.

Roland Kochs Vorbilder, das hat er einmal in einem Interview verraten, sind Hannibal, Kolumbus und Kohl. Was sein erstaunliches Beharrungsvermögen angeht, orientiert er sich aber wohl ausschließlich an Letzterem.

