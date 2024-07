Panorama vom 12. Oktober 2000

Menschen werden an ihr Bett gefesselt, sie werden angeschrien, auch geschlagen, mit Medikamenten ruhiggestellt, man läßt sie hungern und dursten. Nicht ein ferner Folterstaat wird hier beschrieben, es geht um die Zustände in so manchem Altenheim in Deutschland. Alte Menschen werden zum Stückgut, das mit möglichst wenig Aufwand zwischengelagert und mit dem ein gutes Geschäft gemacht wird. Nicht nur manche Betreiber der Pflegeheime machen mit hilflosen Alten viel Geld, auch so einige Ärzte und Therapeuten haben sie als gute Einnahmequelle entdeckt - auch über ihren Tod hinaus. Eine besonders perfide Form des Abrechnungsbetruges. mehr