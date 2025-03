Panorama vom 3. Juni 1999

Der Kanzler hat es gerade gesagt, es war ein guter Tag heute, auch für die EU. Der Gipfel in Köln wird als Friedensgipfel bekannt werden. Und die bisher oft hilflose europäische Außen- und Sicherheitspolitik hat heute mit dem erfolgreichen Friedensengagement ihr schlechtes Image etwas verbessert. Und in zehn Tagen ist Wahltag. Haben Sie davon schon gehört? Wissen Sie, was Sie da wählen und auch wen? Es geht um das Europa-Parlament, um die einzige EU-Institution, die direkt von uns Wählern bestimmt werden kann. Rund die Hälfte der politischen Entscheidungen, die bei uns in Bonn oder in Berlin gefällt werden, sind bereits gekoppelt an Beschlüsse und Richtlinien der EU. Und trotzdem scheint hier jede Kommunalwahl auf mehr Interesse zu stoßen. Den meisten Wählern fallen zu Europa nur korrupte Beamte, unsinnige Bananen-Verordnungen und jetzt vielleicht noch Dioxin-Eier ein. Unattraktiv, undurchsichtig und uneffizient also. Und genau so war bisher auch der Wahlkampf. mehr