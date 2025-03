Panorama vom 24. Juni 1999

In Bonn wird neuerdings regiert, Entschlußkraft und Führungsstärke bewiesen. Heute der Kanzleramtsminister abgeschoben, gestern ein ganz neues Sparpaket des Bundesfinanzministers vorgestellt. Über die angekündigten Kürzungen wird seither geredet, gejammert und sinniert. Es ist das Thema in den Zeitungen, im Fernsehen gibt es Sondersendungen. Noch nie hat eine Bundesregierung so massiv Leistungen gekürzt, Leistungen, an die sich die alte Regierung nicht herangewagt hat. Drastische Einschnitte unter einer rot-grünen Regierung, die nun mehr Eigenverantwortung und Sozialleistung nur noch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten propagiert. Neue Mitte, so wie der Kanzler sie wohl meint und Hans Eichel sie nun durchsetzt. Und hat der jetzt schlaflose Nächte, weil er Großdemonstrationen fürchtet? mehr