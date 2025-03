Panorama vom 15. Juli 1999

An Aids haben wir uns schon fast gewöhnt. Täglich infizieren sich rund 7.000 Menschen. Millionen in Afrika und Asien sterben unaufhaltsam. Und noch immer gibt es keinen Impfstoff. In Deutschland hat sich die Ansteckungsrate immerhin verringert. Aber im Zeitalter der Immunschwäche gibt es noch eine andere, weithin unterschätzte Krankheit, und daran sterben hier dreimal so viele Menschen wie an Aids. Allein in Deutschland tragen bereits 500.000 Menschen den Virus in sich, und in jedem Jahr kommen Tausende dazu. Ich rede von Hepatitis B, Leberentzündung. Und bei dieser Krankheit kommt einem plötzlich sehr vieles sehr bekannt vor, zum Beispiel der fahrlässige Umgang mit infiziertem Blutplasma. Mit einer weiteren Infektionsquelle, den Ärzten, hat man sich bisher auch kaum beschäftigt. mehr