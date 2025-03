Panorama vom 15. April 1999

Wenn in früheren Zeiten Menschen an den Pranger gestellt wurden, war das eine öffentliche Veranstaltung. Heute gibt es Rache- und Abrechnungs-Veranstaltungen anderer Art, aber mit ähnlichem Zulauf. Menschen stellen sich freiwillig an den Pranger, aber auf was sie sich da eingelassen haben, wissen sie oft vorher nicht. Jeden Nachmittag, acht Stunden lang, in insgesamt zwölf Talkshows kann man dabei sein, wenn Menschen angepöbelt, zusammengebrüllt und wüst beschimpft werden. Heute nun trafen sich die Ministerpräsidenten der Länder, auch mit dem Ziel, diese Schmuddel- und Pöbelrunden möglichst in den Abend zu verbannen. mehr