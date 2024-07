Panorama vom 14. Januar 1999

Panorama sendet diesmal an einem ganz schwarzen Tag für Europa. Nach tagelanger Aufregung und bittersten Szenarien für die Zukunft der Union ist seit heute mittag, kurz nach zwölf, die EU-Welt formal wieder in Ordnung. Der Mißtrauensantrag ist gescheitert. Nun können sich alle wieder der Euro-Euphorie und ihren Geschäften widmen. Um Betrug, Korruption und Mißwirtschaft soll sich jetzt eine Untersuchungskommission kümmern, eine Art Sondereinheit zur Aufklärung der EU-Verbrechen also. Die so rudimentär ausgeprägte demokratische Struktur der Europäischen Union hat sich für die Kommission zumindest offensichtlich bewährt. Im Grunde bleibt alles weitgehend folgenlos und beim alten. Rechtzeitig vor den Europawahlen eine schlechte Nachricht für uns Wähler. Auf welch absurde Weise solche Entscheidungen dort zustande kommen, haben meine Kollegen heute in Straßburg beobachtet. mehr