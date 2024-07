Sendedatum: 29.10.1998 21:00 Uhr Von Frauen und Rindviechern - Die Weisheiten des neuen Landwirtschaftsministers von Bericht: Thomas Berbner

Anmoderation



PATRICIA SCHLESINGER:



Noch einmal zur neuen Regierung: Die SPD-Frauen meinen, sie seien bei der Postenvergabe zu kurz gekommen, gegen die Männerkumpanei haben sie sich nicht durchsetzen können. Aber mitten unter den vielen Kerlen sitzt einer, der - so sein Ruf - das Wesen der Frauen besonders tief ergründet hat. Karl-Heinz Funke, den neuen Bundeslandwirtschaftsminister, der sich selbst als "bodenständigen Niedersachsen" bezeichnet, sollte man vielleicht zum Frauenbeauftragten machen. Seinen Lebensweisheiten über Spargel, Kartoffeln und Frauen ist Thomas Berbner nachgegangen.

VIDEO: Sexistische Weisheiten des Landwirtschaftsministers Funke (3 Min)

KOMMENTAR:



Karl-Heinz Funke auf dem Weg zur Macht. Frau und Kinder begleiten ihn, denn gleich wird aus dem einfachen niedersächsischen Landwirtschaftsminister der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

0-Ton WOLFGANG THIERSE: (Bundestagspräsident)



"Herr Bundesminister Karl-Heinz Funke."

KARL-HEINZ FUNKE:



"Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe."

KOMMENTAR:



Selten hat es für einen Bundesminister eine bessere Wahl gegeben. Der Ruhm von Karl-Heinz Funke ist von Hannover längst bis an den Rhein gedrungen. Vor dem Bundestag warten schon die Fans. Schnell noch ein Foto mit Funke, dem Mann, der in Bonn noch Furore machen wird.

In Niedersachsen hat sich Karl-Heinz Funke beim Kuhfladenweitwurf profiliert. Und so hoch wie die Kuhfladen fliegen manchmal auch seine Gedanken, denn Karl-Heinz Funke ist ein Poet. Seine schönsten Gedichte und Aussprüche sind in dem Band "Wehe wem der Funke blüht" gesammelt - ein Frühwerk, mit dem er schon im Landtag in Hannover großen Erfolg hatte.

Zitat: "Was haben eigentlich Kartoffeln und Frauen gemeinsam? Beide Spezies sind ziemlich teuer im Unterhalt, verfügen über frühreife Exemplare und eine ansprechende Formgebung." Ein Klassiker, geboren in den Niederungen der Politik.

0-Ton KARL-HEINZ FUNKE: (Bundeslandwirtschaftsminister)



"Naja, siehst du, das war dann schon sehr gut ausformuliert, sicherlich beim Kartoffelfest oder so."

KOMMENTAR:



Nicht überliefert ist dagegen, ob ihm sein berühmtes Spargelzitat beim Schälen eingefallen ist oder doch beim Karneval mit Ehefrau Petra.

Zitat: "Spargel behandelt man wie eine Frau: Vorsichtig am Kopf anfassen und feinfühlig nach unten streicheln."

0-Ton INTERVIEWER:



"Wie sehen Sie das, Frau Funke, mit dem Spargel?"

PETRA FUNKE:



"Ach, er erzählt, glaube ich, ganz oft oder ganz gerne mal so nette Geschichten und wird auch gerne und oft mal aufgefordert, solche Geschichten zu erzählen. Wir kennen ihn einfach so."

INTERVIEWER:



"Ihr Mann hat auch gesagt: Oldenburger Butter hilft dir auf die Mutter - teilen Sie diese Einschätzung?"

PETRA FUNKE:



"Was soll ich dazu sagen?"

KOMMENTAR:



Ja, was soll man dazu sagen, der Ausspruch steht für sich. Die Kraft der Oldenburger Butter, sie wird jetzt auch das Kabinett Schröder bereichern. Aber Vorsicht, Karl-Heinz, die neue Frauenministerin ist nahe.

0-Ton CHRISTINE BERGMANN: (Bundesfrauenministerin)



"Ich kenne natürlich ähnliche Sprüche von anderen Männern, und ich denke, wir werden als Frauen uns da einiges verbitten. Er wird sicher solche Sprüche im Kabinett nicht machen."

KOMMENTAR:



Das allerdings wäre sehr bedauerlich, denn dann könnte Karl-Heinz Funke seiner Kabinettskollegin Herta Däubler-Gmelin gar nicht sagen, wie einfühlsam er sie einst beschrieben hat.

0-Ton INTERVIEWER:



"Er hat auch was über Sie gesagt."

HERTA DÄUBLER-GMELIN: (Bundesjustizministerin)



"Das mag sein."

INTERVIEWER:



"Wenn Sie zum Mond fliegen wollten, würde morgen spontan eine Sammlung für ein Astronautenkostüm einsetzen."

HERTA DÄUBLER-GMELIN:



"Das ist mit Sicherheit falsch, das ist mit Sicherheit falsch."

0-Ton INTERVIEWER:



"Sie haben gesagt, wenn Frau Däubler-Gmelin sich entschließen sollte, zum Mond zu fliegen, dann würde spontan eine Sammlung für ein Astronautenkostüm einsetzen."

KARL-HEINZ FUNKE:



"Ah ja, jaja, ich neige manchmal zu solchen Formulierungen, um eine ganz bestimmte Atmosphäre, auch eine Stimmung entstehen zu lassen."

KOMMENTAR:



Und das sollte sich der dichtende Bundeslandwirtschaftsminister nicht nehmen lassen. Wer sonst sollte die Stimmungen in der neuen Bundesregierung so plastisch schildern. Wir warten gespannt auf den zweiten Band unter dem Titel "Wehe wem der Funke blüht".

Abmoderation PATRICIA SCHLESINGER:



Wir freuen uns natürlich über solche Männer in der neuen Regierung. Und mit dieser Freude verabschiede ich mich.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 29.10.1998 | 21:00 Uhr