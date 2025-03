Panorama vom 15. Januar 1998

Stolz können wir sein auf unseren Bundesverteidigungsminister. Schärfer als alle anderen hat Volker Rühe die Ereignisse in der Führungsakademie der Bundeswehr kritisiert und tatsächlich nicht nur markige Sprüche gemacht, sondern auch zackige Taten folgen lassen. Aber es gibt von dort noch andere Töne: Nach der letzten Panorama-Sendung, in der wir neue Details der Bundeswehr-Affäre zeigten, wurde "linker Kampfjournalismus" in der ganzen Republik ausgemacht, gar eine Medienkampagne gegen die Bundeswehr. Fast jeden Tag läßt der Minister nun verkünden, er sei dagegen, die Truppe unter "Generalverdacht" zu stellen. Heroisch steht er vor seinen Mannen, und mit der von ihm selbst geforderten "rückhaltlosen Aufklärung" ist es nicht ganz so weit her, zeigt Volker Steinhoff. mehr