Panorama vom 9. April 1998

Aus dem Sandkasten, aus dem Kinderwagen, auf dem Weg zur Schule oder vom Spielplatz nach Hause - in Deutschland verschwinden jährlich rund 10.000 Kinder. Der Elternalptraum, den ganz Deutschland zuletzt im Fall Christina Nytsch miterlebte. Die meisten Kinder tauchen zum Glück spätestens nach drei Tagen wieder auf. Sie waren ausgerissen oder wurden von einem Elternteil entführt. Aber es sind genau 805 Kinder, die als "ernstzunehmend vermißt" gelten, so sagte uns das Bundeskriminalamt heute. Und viele sind schon länger als ein Jahr verschwunden. Da kommen Bilder hoch, Bilder der gefolterten Kinder in Belgien. Ist so eine Verbrechensserie auch bei uns möglich? Was tun unsere Behörden und unsere Polizei eigentlich dafür, daß die Schicksale dieser Kinder aufgeklärt, daß sie vielleicht sogar wiedergefunden werden? mehr