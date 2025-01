Panorama vom 5. Juni 1997

Seit knapp sechs Jahren dürfen unsere polnischen Nachbarn ohne Visum zu uns nach Deutschland kommen. Aber ein deutsch-polnisches Miteinander gibt es nicht, die mentale Kluft zwischen unseren Völkern besteht noch immer. Die Grenze wird von vielen hier als Bedrohung empfunden und auch so dargestellt: Staus, Autoklau, Huren, Diebe, Schieber, Schleuser, und hinter dem Schlagbaum lauern nur Misere, Mafia und Mord. Das Bild des schlitzohrigen polnischen Untermenschen hält sich nachhaltig. Und die Polen? Sie denken an steinewerfende und ausländerfeindliche Parolen brüllende Jugendliche, an überhebliche und kalte Nachbarn - und neuerdings noch an etwas anderes: Die Deutschen, so nehmen sie es wahr, verspielen ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten an der Grenze. Sie machen Polenwitze und die Polen das Geschäft. mehr