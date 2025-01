Panorama vom 24. April 1997

Freispruch im Mordfall Weimar - heute der Schwerpunkt in Panorama. Deshalb eine etwas andere Ausgabe als gewohnt. Kaum ein anderer Prozeß in Deutschland hat Volksseele, Stammtische, Juristen und Medien so fasziniert und polarisiert. War sie's oder war sie's nicht? War Monika Weimar - heute heißt sie Böttcher - die gewissenlose Lügnerin, die ihren Mann betrog und wegen eines amerikanischen Geliebten vor elf Jahren ihre kleinen Töchter ermordete? Oder war Monika Weimar die liebende und hilflose Mutter, die jahrelang unschuldig im Gefängnis saß? Dazwischen - so scheint es - gibt es nichts. Vor neun Jahren Lebenslänglich und heute vom Landgericht Gießen Freispruch. Justizirrtum damals und Gerechtigkeit jetzt? Oder umgekehrt? mehr