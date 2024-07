Sendedatum: 28.08.1997 21:00 Uhr Gegendarstellung

Moderation



PATRICIA SCHLESINGER:



Von uns möchte die Stadt Elstawerda, daß wir etwas richtigstellen. In einem Film über das schwierige Leben von Ausländerkindern in Brandenburg hatten wir in der vergangenen Sendung eine Liste gezeigt, nach der es in Elstawerda Übergriffe auf Ausländer gab. Die Stadt fühlt sich von uns schlecht behandelt, und in einem hat sie Recht: Es gab keine Übergriffe auf Ausländer. Statt dessen machten ortsansässige rechte Jugendliche im Januar Jagd auf Linke und schossen mit einer Gasdruckpistole auf ihre Opfer. Einige Wochen später überfielen zehn Vermummte eine Schülerfeier und schlugen mit Baseballschägern, Flaschen und Aschenbechern auf die Gäste ein. Anstatt auf Ausländer wird dort auf Linke eingeprügelt - oder was man so dafür hält. In Elstawerda gibt es ja auch kaum Ausländer.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 28.08.1997 | 21:00 Uhr