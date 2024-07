Panorama vom 20. Februar 1997

Über die Arbeitsmarktkatastrophe haben wir in den vergangenen Wochen schon so einiges gehört und gesehen. Fast jeder achte hat keinen Job, in den neuen Ländern sogar nahezu jeder fünfte. Viele von den Arbeitswilligen, die so aus unserer Leistungsgesellschaft ausgesperrt wurden, finden sich am Ende beim Sozialamt wieder. Und dort? Verzweiflung auf beiden Seiten des Schreibtisches, bei den Empfängern staatlicher Gaben und bei denen, die sie zu verwalten haben. Die Mitarbeiter im Sozialamt haben zwar Arbeit - aber was für eine. mehr