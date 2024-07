Panorama vom 30. Oktober 1997

Daß Rechtsaußen-Politiker in Kommunalparlamenten mitreden, daran haben wir uns ja schon fast gewöhnt. Republikaner zeichnen sich dort allerdings selten durch besondere Sachkenntnis oder zielgerichtete Strategien aus. Darüber haben wir berichtet. Um so mehr beruhigt es uns da, daß es in einem kleinen Dorf in Bayern so ganz anders zu sein scheint. Da hat ein Republikaner geradezu göttliche Eingebungen. Er sagt uns zum Beispiel den Dritten Weltkrieg voraus und noch so einiges mehr. mehr