Panorama vom 14. November 1996

Mit einem Anflug von Wehmut denkt die Hamburger Polizei in diesen Tagen an jene Zeiten zurück, in denen noch deutsche Zuhälter St. Pauli beherrschten. Das waren zwar auch schwere Jungs, und Schießereien und Leichen gab es auch. Im Vergleich zu den heutigen Kiez-Königen aus der Türkei, Albanien oder Rußland waren sie jedoch noch harmlose Westentaschen-Luden. Die neuen Bosse aus Ost- und Südeuropa sind unberechenbarer und brutaler. mehr