Rettungsschwimmer in Ägäis angeblich "unqualifiziert"

"Inwieweit treffen nach Kenntnis der Bundesregierung Helfer- und Medienberichte zu, u.a. von ARD-Panorama vom 28.1.2016 ("Lästige Lebensretter"), wonach die griechische Küstenwache NGO-Helfern (wie Greenpeace, Ärzte ohne Grenzen, Sea-Watch, Rettungsschwimmer von PROMAID und TeamHumanity) Boots-Patrouillen vor Lesbos schriftlich untersagt habe, 3 spanische und 2 dänische Rettungsschwimmer am 15.1.2016 wegen Menschenschmuggels festnahm, am 13.1.2016 eine von Ärzten betriebene Funkstation zur Flüchtlings-Ortung sowie Koordinierung von Lebensretter-Bootseinsätzen auf Lesbos polizeilich schließen ließ, andererseits die Küstenwache selbst gar nicht oder viel zu spät zu hilfsbedürftigen Menschen in Schlauchbooten ausrücke, und wie wird die Bundesregierung nun gegenüber der griechischen Regierung intervenieren, selbst die Lebensrettung der Flüchtlinge auf dem Meer zu intensivieren und zu unterstützen statt auf diese Weise zu behindern?"