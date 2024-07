Stand: 30.05.2014 11:01 Uhr Panorama-Autorinnen nominiert für Fernsehpreis von Monte Carlo

Tina Soliman und Sonia Kennebeck sind mit ihrer 2013 ausgestrahlten ARD-Dokumentation „SEX - Made in Germany“ beim 54. Fernsehpreis von Monte Carlo nominiert. Die Panorama-Autorinnen hatten jahrelang an dem Thema recherchiert und erste Ergebnisse bereits 2011 in Panorama präsentiert. In ihrem Film zeigen sie, dass Deutschland inzwischen zu Europas Sex-Tourismus-Ziel Nr.1 geworden ist und fragen, wie das Geschäft funktioniert. Wer profitiert von der Legalisierung der Prostitution in Deutschland? Die Autorinnen sprachen mit Frauen, die freiwillig als Prostituierte, Pornostar oder "Webcam-Hure" arbeiten, trafen Zuhälter, Freier und einen Bordellbetreiber, den sie auch zu Hause im Kreise der Familie besuchen durften.

"SEX - Made in Germany" wurde am am 10. Juni 2013 auf dem Sendeplatz "Story im Ersten" in der ARD gesendet. Mit einem Marktanteil von 15,3 Prozent war die Sendung eine der erfolgreichsten Dokumentationen im vergangenen Jahr im Ersten und hat nachträglich die politische und gesellschaftliche Debatte um die Frage nach der Freiwilligkeit der Prostitution massiv geprägt. Die Redaktion hatte Barbara Biemann (Programmbereich Kultur und Dokumentation). Die Bekanntgabe der Gewinner und Preisverleihung findet am 11. Juni in Monte Carlo statt.

VIDEO: Rotlicht: Die verlogene Kampagne gegen die Prostituierten (9 Min)

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 19.12.2013 | 21:45 Uhr