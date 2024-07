Sendedatum: 16.08.2007 21:45 Uhr Pädophiler Priester aus Riekofen zu drei Jahren Haft verurteilt

Im August 2007 berichtete Panorama darüber, wie Amtsträger der katholischen Kirche die Taten von pädophilen Priestern verschleiern. Die Autoren hatten damals recherchiert, dass das Bistum Regensburg einen wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraften Geistlichen wieder als Priester einsetzt – ohne die Gemeinde über dessen Vergangenheit zu informieren.

In dem Panorama-Film spricht ein ehemaliges Opfer des Pfarrers, Benedikt Treimer, das erste Mal vor einer Kamera über seine Misshandlungen. Das Bistum Regensburg hatte ein Interview mit Panorama abgelehnt.

Nachdem der Panorama-Beitrag ausgestrahlt wurde, erschienen weitere Pressemeldungen über neue Opfer des Priesters in der Gemeinde Riekofen. Offenbar hatte der Geistliche nach seiner Versetzung erneut Kinder missbraucht.

Nun wurde der Priester vom Regensburger Landgericht zu drei Jahren Haft verurteilt. Zudem ordneten die Richter an, den 40-Jährigen vorerst unbefristet in der Psychiatrie unterzubringen. Das Gericht machte der katholischen Kirche im Prozess schwere Vorwürfe. Obwohl das Bistum von der noch laufenden Bewährungsstrafe des Mannes für den Missbrauch von zwei Jungen gewusst habe, sei der Mann bereits 2001 wieder in der gemeindlichen Seelsorge eingesetzt worden, sagte der Vorsitzende Richter Karl Iglhaut. Das Bistum hätte den Mann in eine „Versuchungssituation“ gebracht.

