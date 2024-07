Sendedatum: 18.02.2016 21:45 Uhr Kampagnen der Bundesregierung

Mit den unterschiedlichsten Kampagnen will die Bundesregierung die Verbraucher erziehen. Dazu gehört zum Beispiel die Kampagne "Du bist die Stadt". Das Bundesumweltministerium erklärte dazu: "Die Kampagne, die 2015 startete, diente dazu, die Öffentlichkeit über die Aktivitäten des Ministeriums in Bezug auf Wohnungsbau, Wohnraumförderung und Baukostensenkung zu informieren". "Die Kampagne richtete sich an die breite Öffentlichkeit - vorrangige Zielgruppen waren Menschen in Städten mit geringem bis mittlerem Einkommen (z.B. Studierende, Familien/Alleinerziehende, Rentner)." 1.146.932,57 Euro kosten alleine 2015 "Du bist die Stadt".

"Macht Dampf" ist die neueste Kampagne von Minister Christian Schmidt, zuständig für Ernährung und Landwirtschaft. Die Botschaft: Schmidt setzt sich persönlich für besseres Essen ein. Geld für Kitas soll es aber nicht geben. Stattdessen sollen Eltern ermuntert werden sich bei der Kita- oder Schulleitung zu beschweren, nachdem sie einen Monat lang Rezepte der Schule überprüft haben. Teurer sei frisches Essen gar nicht, behauptet das Ministerium munter: Die Standards seien einfach umzusetzen. Sie machen das Essen nicht teurer, aber besser. Kitas mit guten Essenstandards sind entsetzt über solche Aussagen. Ausgebildetes Personal und frisches Essen kosteten durchaus mehr Geld.

"Check deine Dosis"

Ein weiteres Thema von Schmidt: Energyhots. Er wollte hoch dosierte Energyshots verbieten. Die seien gefährlich für Jugendliche, weil sie zu viel Koffein gehalten. Doch der Einzelhandel machte Druck gegen ein Verbot, forderte stattdessen eine Informationskampagne. Am Ende gab es kein Verbot,sondern eine Webseite auf der jeder einen Koffeincheck machen, ob er zu viel Koffein zu sich nimmt. Merkwürdig nur: Ausgerechnet Energyshots tauchen beim Koffeincheck gar nicht auf.

Weitere Informationen Volksbelehrung: Wie die Politik erziehen will Schon einmal vom "Forum Waschen" oder der "Aktion Regenwurm" gehört? Das sind nur zwei von vielen teuren Kampagnen, mit denen die Bundesregierung Verbraucher erziehen will. mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 18.02.2016 | 21:45 Uhr