Internationaler Klimajournalismus-Preis für Panorama Stand: 10.07.2024 10:37 Uhr Die halbstündige Panorama-Doku "Das Klima und die Reichen" gehört zu den Gewinnern des renommierten internationalen Klimajournalismus-Preises 2024 des "Covering Climate Now"-Mediennetzwerkes (CCNow).

"Die diesjährigen Preisträger kommen aus der ganzen Welt, von großen und kleinen Redaktionen, und ihre Arbeit stellt zusammen die Spitze der Klimaberichterstattung dar", teilte CCNow mit.

Der NDR-Beitrag von Christian Baars, Robert Holm, Oda Lambrecht und Katharina Schiele wurde in der Kategorie "Gerechtigkeit" ausgezeichnet. Zur Begründung heißt es: "Mit ihren vielen Privatjets, Yachten und Autos sind die Reichen für weit mehr als ihren Anteil an den Treibhausgasemissionen verantwortlich - doch alle, insbesondere die Armen, leiden unter den Folgen. Der NDR geht den Exzessen der Reichen auf den Grund und zeigt eine mögliche Lösung auf: ein CO2-Handelssystem für Privatpersonen. Die Juroren lobten den NDR für diesen differenzierten Blick auf einen bisher wenig erforschten Aspekt der Klimagerechtigkeit."

Weitere Informationen Das Klima und die Reichen Reiche verursachen viel mehr Treibhausgase als Ärmere. Um die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu verhindern, schlägt ein Klimaforscher einen individuellen CO2-Handel vor. mehr

Mehr als 1.000 Einreichungen

Laut CCNow wurden in diesem Jahr 1.250 Beiträge für den Medienpreis eingereicht und damit eine neue Rekordzahl, teilte CCNow mit. In verschiedenen Kategorien wurden jeweils drei Veröffentlichungen ausgezeichnet, darunter Beiträge aus Zeitungen wie dem "Guardian" oder der "Nigerian Tribune", aus Magazinen wie "Politico", "The Atlantic" und "The New Yorker", von Agenturen wie "Agence France Press", "Reuters" und "Bloomberg" sowie von Radio- und Fernsehsendern wie BBC, CBC und ABC.

Zudem wurden Tristan Ahtone vom US-Magazin "Grist", Audrey Cerdan von "France Télévisions" und Rachel Ramirez von CNN als Journalist:innen des Jahres 2024 gewählt. Insgesamt 117 Journalist:innen hatten sich in der Jury an der Auswahl beteiligt. Alle ausgezeichnete Beiträge sind auf der Seite von CCNow zu finden.

CCNow wurde 2019 von der "Columbia Journalism Review" und der Zeitschrift "The Nation" in Zusammenarbeit mit dem Guardian und WNYC (New York Public Radio) gegründet. Mittlerweile sind Hunderte Medien aus mehr als 60 Ländern Partner des Netzwerks.