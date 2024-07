Stand: 10.01.2011 16:12 Uhr EU-Kommissar warnt vor Krankenhauskeimen

EU-Gesundheitskommissar John Dalli beklagt, dass bei jeder zehnten Behandlung in europäischen Krankenhäusern Patienten zu Schaden kämen. Dalli bezeichnete in der Tageszeitung "Die Welt" die Hygienesituation in vielen europäischen Krankenhäusern als "alarmierend". Der EU-Kommissar forderte die Mitgliedsländer zugleich auf, die Rechte von Patienten bei Behandlungsfehlern zu verbessern. So sollten Fehler besser erfasst, Klagen erleichtert und Entschädigungen sichergestellt werden.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, warf Dalli daraufhin Panikmache vor. Dieser verunsichere mit seinen "undifferenzierten Behauptungen" die Patienten. Die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Ulrike Flach, erklärte hingegen: "Der Tod von Zigtausenden von Menschen auf Grund unzureichender Hygienezustände auch in Deutschland kann nicht hingenommen werden." Noch "im Januar" werde die Koalition Gesetzesvorschläge zur Verbesserung der Krankenhaushygiene vorlegen.

Schätzungen zufolge infizieren sich in Deutschland jedes Jahr rund 400.000 bis eine Million Menschen bei einem Klinikaufenthalt. Bis zu 40.000 Menschen sterben jährlich infolge einer solchen Infektion - weit mehr als bei Verkehrsunfällen, an AIDS oder jeder anderen meldepflichtigen Infektionskrankheit. Panorama hatte bereits im Januar 2008 über das Problem berichtet.

