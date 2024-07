Stand: 20.11.2015 16:14 Uhr "Citizenfour": Die Geschichte der NSA-Enthüllungen

Genau vor zwei Jahren trat der ehemalige NSA-Mitarbeiter Edward Snowden mit ersten Enthüllungen an die Öffentlichkeit - wie die Geheimdienste die Bürger und die Politiker ausspähen, wie sie arbeiten. Die Welt hat sich dadurch verändert.

"Citizenfour" wirft einen intimen Blick auf das versteckte Leben des Whistleblowers Edward Snowden: Der oscarprämierte Film ist bei der Flucht ganz nah dabei und dokumentiert das gefährliche Versteckspiel. Lässt teilhaben an den ersten Begegnungen von Poitras und Greenwald mit Snowden - einer Situation, in der die Beteiligten auf Gedeih und Verderben auf gegenseitiges Vertrauen angewiesen sind. Laura Poitras filmt die acht Tage der verdeckten Zusammenkünfte im Hotelzimmer, in denen Snowden über die vorgelegten Dokumente Auskunft gibt. Am Montag, 23.11.2015 zeigt Das Erste um 23 Uhr "Citizenfour" - online steht er ab 18 Uhr.

